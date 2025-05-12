«Величайший тренер в истории возглавит величайшую сборную планеты». Карло Анчелотти назначен главным тренером сборной Бразилии

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Об этом официально сообщила федерация футбола страны.

«Величайший тренер в истории возглавит величайшую сборную планеты», — прокомментировал соглашение с Анчелотти глава бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес.

Анчелотти начнет работу со сборной Бразилии после завершения чемпионата Испании. В «Реале», которым специалист руководит с 2021 года, его, по данным инсайдеров, заменит Хаби Алонсо, в нынешнем сезоне возглавлявший «Байер».

65-летний итальянец Анчелотти является одним из наиболее успешных тренеров в истории футбола. В качестве главного тренера он выигрывал все пять ведущих европейских чемпионатов (Серию А с «Миланом», Премьер-лигу с «Челси», чемпионат Франции с ПСЖ, Бундеслигу с «Баварией» и дважды Ла Лигу с «Реалом») а также пять раз — Лигу чемпионов.

Сборная Бразилии — пятикратный чемпион мира (это рекорд). За все время ее существования ее ни разу не возглавлял иностранец.