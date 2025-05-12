СК возбудил дело об убийстве 18-летней девушки в Перми. Ее тело нашли на заборе около бара

В Перми Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) после смерти 18-летней девушки, тело которой нашли нанизанным на забор возле бара. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 мая на улице у бара, расположенного в Кировском районе Перми, нашли тело девушки, «смерть которой наступила в результате проникающего колотого ранения туловища».

В СК заявили, что проверяют версию о возможной причастности к гибели девушки «иностранных лиц».

«В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации», — заявили в СК.

Местное издание 59.ru пишет, что погибшую зовут Надежда. Ее тело нашли около 04:00 11 мая на пиках забора у бара «Пиво, мясо». В полиции изначально заявили, что смерть девушки не связана с криминалом. По словам источника издания, девушка отдыхала в баре вместе с подругой и якобы была пьяна, вышла из заведения, залезла на пристройку бара и упала на забор, так как не смогла удержаться.

59.ru отмечает, что в соцсетях обсуждалась другая версия случившегося. По словам местных жителей, бар «славится криминалом на весь [микрорайон] Закамск». В комментариях писали, что девушку якобы увели двое мигрантов, а хозяин бара сказал подруге девушки, что ее «поюзают» и привезут обратно. Откуда появилась эта версия, неизвестно.