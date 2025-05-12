«Новая газета Европа»: Rolls Royce и Boeing лоббировали в конгрессе США «вопросы, связанные с последствиями торговых санкций против России»

Производитель самолетов Boeing и производитель авиадвигателей Rolls Royce North America наняли лоббистов в конгрессе США, чтобы повлиять на вопросы, связанные с санкциями против России, пишет «Новая газета Европа».

Такие выводы журналисты сделали из отчетов компаний о лоббистской деятельности за первый квартал 2025 года, опубликованных на сайте палаты представителей США (такие отчеты зарегистрированные американские лоббисты обязаны подавать ежеквартально).

В пункте, где раскрываются темы, по которым велась работа (он называется Specific lobbying issues) у обеих компаний указаны санкции против России. В отчете Rolls Royce в этом пункте приведена такая формулировка: «вопросы, связанные с последствиями торговых санкций против России (без законопроекта)». В отчете Boeing — просто «российские санкции».

Из отчетов следует, что всего на лоббистские цели в первом квартале 2025 года Rolls Royce North America потратила 250 тысяч долларов, а Boeing — 2,6 миллиона долларов, но эти усилия касались не только российских санкций.

Производство обеих компаний, как отмечает «Новая газета Европа», сильно зависит от поставок титана: Boeing использует титан в конструкциях самолетов для уменьшения веса и повышения топливной эффективности, а Rolls-Royce — в производстве реактивных авиационных двигателей, где детали подвергаются экстремальным нагрузкам и температурам, пишут журналисты.

Кроме этого, как выяснила «Новая газета Европа», лоббистов также нанимали компании, занимающиеся ядерной энергетикой, которые добивались смягчения запрета импорта российского урана, введенного в ноябре 2024 года.

В сентябре 2023 года США ввели экспортные ограничения против компании «ВСМПО-Ависма», крупнейшего российского производителя титана. При этом компания не входит в санкционный список OFAC Минфина США — то есть прямого запрета на работу с ней нет, но американские компании должны получать специальные лицензии для торговли с «ВСМПО-Ависма». 25% плюс одна акция компании «ВСМПО-Ависма» принадлежат госкорпорации «Ростех».

В марте 2024 газета The Washington Post подсчитала, что за два первых года войны западные компании закупили у России титана на сотни миллионов долларов. В частности, в 2022 году «ВСМПО-Ависма» поставила западным компаниям титан на 370 миллионов долларов, в 2023 году — не менее чем на 345 миллионов долларов. После начала войны в 2022 года компания Boeing объявила, что прекратит закупать российский титан, но, как отмечала The Washington Post, поставки все равно продолжились через поставщиков.