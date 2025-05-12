Лидеру Таганской ОПГ дали 25 лет колонии по делу об убийстве Деда Хасана

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, сообщает ТАСС 12 мая.

Его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и в других особо тяжких преступлениях.

По решению суда, первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере четырех миллионов рублей.

Присяжные в марте вынесли обвинительный вердикт Жирноклееву и еще девяти членам Таганской ОПГ. Присяжные посчитали доказанным, что Жирноклеев создал преступную группировку, а остальные подсудимые участвовали в ней. Также присяжные сочли доказанным, что лидер ОПГ выступил пособником в убийстве Аслана Усояна: один из представителей банды передал киллеру оружие, которое использовали при убийстве.

Кроме того, присяжные посчитали доказанным, что Жирноклеев причастен к другим убийствам, в том числе адвоката Натальи Вавилиной.

Защита обжалует приговор Игорю Жирноклееву, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин.

Таганская ОПГ — одна из старейших преступных группировок России. По версии следствия, Игорь Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (умер в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через некоторое время, как пишет РИА Новости, группировка распалась, но в 2002-2003 годах Жирноклеев создал на ее базе новую банду, в этом ему помогал Григорий Рабинович (умер в СИЗО в 2024-м). Группировку ликвидировали в январе 2019 года после задержания Игоря Жирноклеева и ряда других членов ОПГ.

Аслан Усоян — крупный вор в законе, считался одним из наиболее могущественных преступников России. Убийство Усояна произошло в январе 2013 года, снайпер застрелил криминального авторитета, когда он выходил из ресторана на Поварской улице в Москве. По неподтвержденным официально данным, заказчиком убийства выступил криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Ленкоранский). Джаниев был застрелен в августе 2016 года в Стамбуле.