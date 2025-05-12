Губернатор Белгородской области заявил, что жители намеренно подставляют свои машины под дроны, чтобы получить компенсацию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за мошеннические действия для получения выплат от местных властей предусмотрена в том числе уголовная ответственность. Об этом он сказал на совещании регионального правительства, фрагмент выступления Гладков опубликовал телеграм-канал «Пепел».

По словам Гладкова, есть случаи, когда жители приграничья пытаются подставить свои автомобили под атаки беспилотников, чтобы получить компенсацию.

«Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать. По домовым обходам у меня просьба — требовать убирать личный транспорт в гаражи», — заявил Гладков.

Он также заявил, что в некоторых населенных пунктах формируются группы из жителей, которые необоснованно требуют отселения.

«Мы видим в социальных сетях [призывы] „Давайте требовать отселения, а то война закончится, а мы так и будем жить в старых домах“. Не один, и не два, и не три населённых пункта, где мы видим, что начинают формироваться отдельные группы, которые пытаются возглавить отдельные жители и получить государственную помощь, по факту не имея на это оснований», — сказал глава региона.

Он призвал чиновников «доводить до людей», что если будут происходить «сознательные вещи», то за это предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

«У нас нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей — в этих направлениях. У нас есть задача помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через меры федеральной, региональной мер поддержки. Но мошеннические действия начинают повторяться все чаще и чаще», — заключил Гладков.

В феврале Гладков сообщил, что в результате обстрелов Белгородской области пострадали 13,9 тысячи машин. На их восстановление потратили 2,5 миллиарда рублей.