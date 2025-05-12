Компания Google обновила свой логотип, пишет издание 9 to 5 Google.

В рамках обновления четкие цветовые секции в логотипе заменили на размытые. Теперь логотип стал больше похож на логотип Gemini, чат-бота с искусственным интеллектом, разработкой которого занимается Google.

Официально компания о смене логотипа не объявляла.

В последний раз Google вносил изменения в логотип в 2015 году. Тогда компания заменила строчную букву g на заглавную G.