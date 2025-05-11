В Кисловодске второй раз с начала войны подожгли букву V на стеле при въезде в город

В надписи «КислоVодск», установленной на въезде в город, второй раз с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, подожгли букву V, сообщает «7×7 — Горизонтальная Россия».

«Буква V, ставшая с начала одним из самых узнаваемых символов в нашей стране, в результате поджога полностью выгорела», — написал в своем телеграм-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Сгоревшую букву уже заменили временной конструкцией, сообщил Моисеев, опубликовав соответствующие фотографии.

Мэр города призвал жителей сообщить информацию о поджоге полиции или ему лично в соцсетях, подчеркнув, что «следствие работает».

Буква V в надписи на въезде в Кисловодск появилась в первые недели полномасштабного вторжений войск РФ в Украину. В январе 2023 года ее уже поджигали, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия».

В поджоге обвинили местного жителя, который якобы сделал это по заданию украинского «Правого сектора». В мае 2024 года обвиненного в поджоге приговорили к пяти годам колонии, признав виновным в участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества (статьи 282.2 и 167 УК РФ).

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