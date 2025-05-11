Умер бывший глава Госбанка СССР и Банка России Виктор Геращенко

Советский и российский экономист Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет, сообщило агентство «Москва».

Геращенко в 1989-1991 годах возглавлял Госбанк СССР, а после распада Советского Союза занял пост председателя Банка России. В январе-апреле 1991 года, когда Геращенко возглавлял Госбанк СССР, была проведена так называемая павловская реформа (по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова). Под предлогом борьбы с фальшивомонетчиками и спекулянтами из обращения были изъяты банкноты номиналом 50 и 100 рублей старого образца. На обмен купюр на новые выделили всего три дня, при этом ограничив сумму одной тысячей рублей на человека. Одновременно все вклады также были заморожены: снять можно было не более 500 рублей в месяц. Когда вклады разморозили из-за гиперинфляции они потеряли прежнюю покупательную способность.

Во второй половине 1993 года под руководством Геращенко была проведена денежная реформа, в рамках которой изъяли из обращения купюры образцов 1961–1992 годов. Обменять на купюры нового образца можно было лишь определенную сумму, а сроки проведения обмена были ограничены. Целями реформы были заявлены борьба с инфляцией и контроль над денежной массой после распада СССР.

С поста главы Банка России Геращенко ушел в 1994 году после «черного вторника», когда биржевой курс доллара в течение одного дня (11 октября 1994 гола) вырос на 38,58%, при этом через два дня курс вернулся к прежним значениям.

С ноября 1998 года по август 2000-го Геращенко был управляющим от России в Международном валютном фонде, а затем вернулся на пост главы Банка России. В марте 2002 года Геращенко вновь ушел в отставку. В 2003 году он стал депутатом Госдумы, но в 2004 году сложил депутатские полномочия, чтобы возглавить компанию «ЮКОС» после ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В 2006 году «ЮКОС» был объявлен банкротом и позднее ликвидирован.

Геращенко был удостоен высоких государственных наград, пишет ТАСС, включая орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден Почета (1997) и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000).