В Подмосковье погибли два человека при взрыве гранаты в жилом доме. По информации Baza, ее принес участник войны в Украине

В подъезде многоэтажного жилого дома в подмосковном городе Лосино-Петровском взорвалась граната, погибли двое мужчин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, двое мужчин «в ходе семейного застолья» вышли на лестничную площадку подъезда, взяв гранату. Вскоре она взорвалась.

В результате взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали. «В момент произошедшего все были пьяны, обстоятельства случившегося устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что инцидент произошел вечером 9 мая, когда компания из двоих мужчин и их жен отмечали День Победы в доме на улице Горького. По информации канала, один из мужчин, по предварительным данным, был участником войны в Украине, он же и достал гранату, которая в итоге взорвалась.

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (стать 222 УК РФ).