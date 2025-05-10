Советский аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан. Его запустили в 1972 году для исследования Венеры

Космический аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году для исследования Венеры, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении.

«Космос-482» — аппарат, запущенный 31 марта 1972 года как часть советской межпланетной программы по исследованию Венеры. Он дублировал станцию «Венера-8» и, если бы не отказ разгонного блока, стал бы «Венерой-9». Целью его запуска было изучение плотной атмосферы, температуры, давления, освещенности и состава венерианской поверхности.

Из-за неисправности разгонного блока аппарат не перешел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите Земли. Впоследствии наблюдатели с Земли обнаружили отделение от станции фрагмента, который, вероятно, и был спускаемым аппаратом. Сейчас именно этот элемент упал в океан, а основная часть «Космоса-482» сошла с орбиты еще в 1981 году.

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