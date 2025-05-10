Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

Пакистан утром 10 мая объявил о начале масштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» («Прочная страна»), назвав ее ответом на «индийскую агрессию». Об этом говорится в сообщении правительства Пакистана.

Власти Пакистана сообщили, что целями ударов стали, в частности, авиабазы в городе Удхампур в индийской части Кашмира и в Патханкоте в штате Пенджаб, а также склад сверхзвуковых ракет «Брамос» в Беасе. Пакистанский канал Geo TV со ссылкой на источники в службах безопасности утверждает, что атакованы были по меньшей мере 11 объектов в Индии.

Пакистан объявил о начале военной операции вскоре после того, как вооруженные силы страны обвинили Индию в ракетном ударе по трем пакистанским военным авиабазам, передает BBC News. Одной из целей ударов, как утверждается, была база Нур Хан, которая находится в 10 километрах от столицы Пакистана Исламабада и служит штабом военного командования страны.

Армии Индии назвала операцию Пакистана «вопиющей эскалацией». По ее данным, в атаке были задействованы беспилотники и «другое вооружение». «Вражеские беспилотники были немедленно уничтожены нашими подразделениями противовоздушной обороны. Вопиющая попытка Пакистана нарушить суверенитет Индии и подвергнуть опасности гражданское население неприемлема. Индия сорвет планы врага», — говорится в заявлении армии Индии.

Вскоре представитель вооруженных сил Индии объявил, что удары Пакистана не нанесли какой-либо ущерб военной инфраструктуре Индии.

Госдеп США сообщил, что на фоне эскалации между Индией и Пакистаном госсекретарь Марко Рубио созвонился с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниров и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он призвал обе стороны найти пути деэскалации ситуации. Рубио предложил помощь США в начале «конструктивных переговоров, чтобы избежать конфликтов в будущем».

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Военные Пакистана в ответ нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии.

Военному конфликту предшествовал теракт, произошедший 22 апреля вблизи города Пахалгам в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Тогда в результате нападения террористов погибли 26 туристов. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Фронт сопротивления», аффилированная с исламистской организацией «Лашкар-е-Тайба» из Пакистана.

Читайте также

Индо-пакистанский конфликт. Ключевые понятия и события Минимум того, что нужно знать о новой войне между двумя странами, у которых есть ядерное оружие

Читайте также

Индо-пакистанский конфликт. Ключевые понятия и события Минимум того, что нужно знать о новой войне между двумя странами, у которых есть ядерное оружие