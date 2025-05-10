«ОВД-Инфо»: активиста, вышедшего 9 мая в Москве на пикет с плакатом «Нет войне!», избили в отделе полиции

В Москве в отделе полиции избили активиста Александра Клевитова, задержанного 9 мая из-за антивоенного пикета. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

Клевитов вышел на пикет с плакатом «Нет войне! Фашизм не пройдет» на Пушкинскую площадь. Его задержали сотрудники полиции и увезли в отдел по Тверскому району.

18-летнего активиста продержали в отделе всю ночь, на него составили протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Адвоката к нему не пустили. У Клевитова инвалидность II группы.

Адвокат Клевитова Наталия Тихонова рассказала «Осторожно, новости», что, по словам активиста, в отделении его избили.

«Сейчас есть подозрение на сотрясение. В травмпункте его отправили на дополнительное обследование», — заявила она. «ОВД-Инфо» пишет, что в период задержания активиста к отделу полиции дважды приезжала скорая помощь.