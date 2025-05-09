Великобритания ввела санкции против 100 танкеров «теневого флота» России

Правительство Великобритании объявило о введении крупнейшего пакета санкций в отношении «теневого флота» России.

В санкционный список были добавлены 100 нефтяных танкеров, которые, по данным британских властей, перевезли с начала 2024 года грузы на сумму более 24 миллиардов долларов.

Кроме того, в списке перечислены девять связанных с Россией юридических и физических лиц, в том числе страховая компания «Согласие», компании Nord Axis, BX Energy, Romarine, а также руководители компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли.

«Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить деятельность теневого флота Владимира Путина, лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в своей повседневной жизни», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Под понятием «теневой флот» обычно фигурирует флот старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерам в основном российская государственная компания «Совкомфлот». После введения санкций Россия начала использовать теневой флот для перевозки нефти по цене выше установленного в конце 2022 года потолка. По подсчетам The Guardian, «теневой флот» России сейчас насчитывает около 600 судов, которые обеспечивают 70% российского нефтяного экспорта.