Умер режиссер Джеймс Фоули. Он снимал клипы Мадонне и сиквелы «Пятидесяти оттенков серого»

Американский режиссер Джеймс Фоули умер в возрасте 71 года, сообщает BBC News.

Представитель режиссера сообщил, что Фоули «мирно скончался во сне в начале этой недели» у себя дома в Лос-Анджелесе после «многолетней борьбы» с раком мозга.

Фоули дебютировал в кино в 1984 году с фильмом «Бесстрашный». После он снял три музыкальных видеоклипа на песни Мадонны «Papa Donʼt Preach», «Live to Tell» и «True Blue».

Также он известен по таким лентам, как «В упор» (1986), «Кто эта девчонка» (1987) с Мадонной, «Американцы» (1992) с Аль Пачино, «Идеальный незнакомец» (2007) с Брюсом Уиллисом и Хэлли Берри. Кроме того, он был режиссером 12 эпизодов сериала «Карточный домик», а также снимал отдельные эпизоды сериалов «Твин Пикс» и «Ганнибал».

Последними работы Фоули стали сиквелы фильма «50 оттенков серого» — «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018).