Белгородский губернатор сообщил об атаке украинского дрона по зданию областного правительства

Утром 9 мая украинский дрон попал в здание правительства Белгородской области, утверждает глава региона.

Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видны обломки около здания правительства на Соборной площади в Белгороде.

Телеграм-канал «Белгород № 1» предполагает, что дрон целился в окна самого губернатора, но в итоге попал в колонну над кабинетом Гладкова.

По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет, а мероприятия к 9 мая будут «проведены по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности».