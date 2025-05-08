В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ, праздновавших выход клуба в финал Лиги чемпионов

В толпу болельщиков, собравшихся в ночь на 8 мая на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать выход ПСЖ в финал футбольной Лиги чемпионов, врезался автомобиль, пишет Le Parisien. По данным парижской полиции, пострадали три человека, в том числе один получил серьезные травмы.

На кадрах, которые публикует издание, видно, что болельщики после ДТП пинают автомобиль ногами. По данным Le Parisien, машина, совершившая наезд, была найдена сожженной недалеко от места происшествия. Причины, по которым автомобиль врезался в болельщиков, выясняются. Кто находился за рулем машины и что с ним стало, Le Parisien не пишет.

Издание также сообщает, что в ходе празднования болельщики повредили несколько магазинов и автомобилей, а полиции пришлось применять спецсредства для разгона проявлявших агрессию групп людей. В общей сложности были задержаны 43 человека.

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 7 мая в Париже одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч парижский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером».