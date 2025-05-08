Трамп анонсировал первую торговую сделку с «большой и уважаемой страной». По информации The New York Times, речь идет о Великобритании
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая объявит о торговой сделке с «большой и уважаемой страной». Эта сделка станет «первой из многих», написал он в соцсети Truth Social.
Страну, с которой планируется заключить сделку, он не назвал.
The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Трамп объявит о торговом соглашении с Великобританией. Это будет первая сделка с тех пор, как американский президент ввел пошлины для десятков торговых партнеров США.
Детали соглашения неизвестны. По информации NYT, Лондон и Вашингтон обсуждали снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственные товары, а также отмену британских налогов для американских технологических компаний.
BBC News отмечает, что США близки к заключению торговых соглашений с Индией и Израилем, а также продолжают переговоры с еще несколькими странами, среди которых Япония, Южная Корея и Вьетнам.
На Великобританию распространяются пошлины Трампа в размере 10%, а также 25-процентные пошлины на сталь, алюминий и автомобили.
В начале апреля Трамп объявил о введении «ответных» тарифов на импорт в США для большинства стран мира. Через неделю срок применения повышенных тарифов был отложен на 90 дней для многих стран в связи с их запросом о переговорах. На это время действует минимальная ставка в 10%. Исключением стал Китай, который вводит ответные пошлины на американские товары.