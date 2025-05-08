Конклав в Ватикане второй раз не смог избрать нового папу римского

Кардиналам, собравшимся на конклав в Ватикане, чтобы выбрать нового главу Римско-католической церкви, второй раз не удалось договориться о том, кто станет новым папой римским. Об этом свидетельствует черный дым из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Во второй половине дня 8 мая конклав, в который входят 133 кардинала, вновь будет голосовать за кандидатов на пост главы Римско-католической церкви. Если будет избран новый папа римский, из трубы пойдет белый дым.

В первый день работы конклава был проведен один раунд голосования. На второй день — 8 мая — в первой половине дня провели два раунда голосования, на вторую половину дня запланированы еще два. Всего процедура выбора нового папы предусматривает до 33 раундов голосования. Для избрания кандидату надо заручиться поддержкой двух третей кардиналов.

Если после 33 попыток избрать нового папу римского не удастся, то на следующем этапе выбор будут делать из двух кандидатов, лидировавших в последнем туре. Нового папу определит простое большинство голосов.

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