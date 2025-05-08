Кардиналы в Ватикане избрали нового папу римского. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым

Кардиналам, собравшимся на конклав в Ватикане для выборов следующего главы Римско-католической церкви, удалось договориться о том, кто станет новым папой римским. Об этом свидетельствует белый дым, идущий из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы. Трансляцию из Ватикана ведет BBC News.

Кто именно стал новым понтификом, пока неизвестно. За кандидата должны отдать свои голоса две трети из 133 кардиналов, присутствующих на конклаве.

Ожидается, что скоро новый папа появится в центральном окне собора Святого Петра и будет официально представлен верующим, собравшимся на центральной площади Ватикана.

Конклав стартовал 7 мая и продлился чуть более суток.

Предыдущий папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет. Он был избран понтификом в марте 2013 года, сменив на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

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