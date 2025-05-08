Билл Гейтс пообещал передать почти все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что передаст почти все свое личное состояние на благотворительность в течение 20 лет. Речь идет о 200 миллиардах долларов, которые будут переданы через его фонд (Gates Foundation).

«В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей по всему миру. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда», — написал Гейтс на своем сайте.

Reuters отмечает, что миллиардер косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа, который сократил или приостановил многие американские программы помощи. Гейтс написал, что хочет спасти жизни новорожденных, детей и матерей от «предотвратимых причин», а также искоренить такие заболевания как полиомиелит, малярия и корь и снизить уровень бедности.

«Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы: „Он умер богатым“», — заявил он.

CNN отмечает, что Билл и его бывшая жена Мелинда, основавшие фонд в 2000 году, планировали, что организация продолжит свою работу, используя их оставшееся состояние, в течение нескольких десятилетий после их смерти. Теперь же миллиардер заявил, что хочет передать деньги раньше.

С момента основания фонд выделил 100 миллиардов долларов, в том числе на программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Согласно рейтингу Bloomberg, состояние Билла Гейтса на данный момент оценивается в 108 миллиардов долларов.