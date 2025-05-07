В Ватикане начался конклав, на котором кардиналы выберут нового папу римского

В Ватикане начался конклав, в ходе которого 133 кардинала должны выбрать нового папу римского после смерти Франциска.

Приехавшие в Рим кардиналы утром в 10:00 по местному времени (11:00 мск) посетили в соборе Святого Петра мессу «Pro Eligendo Pontifice» («За избрание папы»). Затем они вернулись на обед в гостевую резиденцию Санта-Марта, из которой около 16:30 отправились в Сикстинскую капеллу, где и проходит конклав.

Перед выборами папы кардиналы сдают свои электронные устройства и остаются без связи. В Сикстинской капелле кардиналы принесли клятву сохранения тайны, папский обер-церемониймейстер Диего Равелли произнес «Extra Omnes» («Долой всех»), после чего тех, кто не участвует в конклаве, попросили удалиться, и за закрытыми дверьми начиналось тайное голосование.

В ходе выборов проводятся несколько раундов голосования, и после каждого из них бюллетени сжигаются, а из трубы над Сикстинской капеллой идет дым, который сигнализирует, выбран ли новый папа. Если дым черный, значит, ни один кандидат не получил необходимое большинство голосов (две трети плюс один голос — то есть 89 голосов в этом году), если белый — значит, выборы состоялись.

В первый день конклава пройдет только один раунд голосования. Первый дым ожидается не ранее 19:00 по местному времени. Последующие раунды будут проходить уже в другие дни.

В течение первых четырех дней конклава может проводиться до четырех голосований в день: два утром и два днем. На пятый день голосование приостанавливается, чтобы дать кардиналам время для молитв и неформального обсуждения. Не позднее чем через день голосование возобновляется и продолжается еще семь раундов перед очередным перерывом. Если в течение 33 раундов никто не сможет получить необходимое количество голосов, то кардиналы выбирают из двух кандидатов, ставших лидерами голосования в предыдущих раундах. Для победы в этом случае требуется только абсолютное большинство голосов.

Папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет. Он был избран папой римским в марте 2013 года, сменив на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Нового папу римского выбирают во время конклава, который может продлиться от нескольких часов до нескольких дней, недель или даже месяцев. Самый долгий конклав в истории католической церкви, как напоминает Associated Press, состоялся в XIII веке — кардиналам потребовалось 1006 дней (почти три года), чтобы выбрать преемника папы Климента IV. Самый короткий конклав занял несколько часов — это были выборы папы Юлия II в 1503 году.

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