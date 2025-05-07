В Киеве два человека погибли в результате российской атаки. Обломки беспилотников попали в жилые дома

В Киеве два человека погибли в результате обстрела и попадания обломков российских беспилотников в жилой дом в Шевченковском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, обломки дрона попали в верхние этажи пятиэтажного дома, загорелись квартиры. Еще восемь человек пострадали, четверо из них госпитализированы. Среди них трое детей, уточнил Кличко. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте.

Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах Киева, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В Святошинском районе обломки попали в девятиэтажный жилой дом, загорелись квартиры на верхних этажах. В Соломенском районе обломки беспилотников упали на открытую территорию. В Днепровском районе беспилотник также упал на многоэтажный жилой дом, частично разрушив перекрытия на 29 и 30 этажах, уточнили в ГСЧС. По данным Кличко, в Соломенском районе упали обломки ракеты, однако это не подтверждено.

Также российские войска в ночь на 7 мая атаковали Запорожье и несколько населенных пунктов области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Пострадали четыре человека. В результате ночной атаки разрушен частный дом, повреждены семь многоэтажек и 14 частных домов, а также объекты инфраструктуры, в том числе критической, добавил Федоров.