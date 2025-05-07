Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток корреспондентку Sotavision Веронику Орлову по протоколу о неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП). Об этом сообщила «Медиазона».

Орлову задержали утром 6 мая в Москве на Карамышевской набережной. Ее доставили в ОВД для составления протокола по статье о нарушении правил проведения митингов. Затем в 08:45, как утверждают полицейские, при входе в отдел полиции Китай-город журналистка якобы начала вырываться.

По словам самой Орловой, ее задержали, когда она шла от Большого Москворецкого моста. Утром 6 мая там же задержали активиста «Немцова моста» Григория Саксонова, который спустился в реку с плакатом «Putin — Hitler».

Орлова утверждает, что силовики спросили у нее, пила ли она алкоголь, после чего посадили в машину. Она рассказала в суде, что в этот день была аккредитована на заседание Верховного суда, где на 10:00 была назначена кассация на приговор фигурантам «баймакского дела». Она шла туда, но приехала заранее и решила «прогуляться» до Большого Москворецкого моста. Там журналистка увидела свисающую веревку и катер МЧС, «достала телефон и сделала три видеоролика». Через 15 минут ее задержали полицейские.

Общественный защитник Орловой Антон Аптекарь заявлял в суде, что журналистка не имела отношения к акции. Все его ходатайства суд отклонил. Редакция Sotavision также сообщила, что Орлова не имела отношения к акции Саксонова.

Григорию Саксонову, который вышел с плакатом «Putin — Hitler», а затем прыгнул в реку с Большого Москворецкого моста, назначили штраф в 20 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митинга.