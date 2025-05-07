Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В ходе встречи, как пишет ТАСС, Путин заявил Кадырову, что тот «может гордиться» результатами своей работы за последние годы.

Перед встречей с Путиным Кадыров говорил, что поинтересуется у президента по поводу своего будущего на посту главы региона. «Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю», — сказал он в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым.

О том, что между Кадыровым и Путиным действительно состоялся разговор о дальнейшей судьбе главы Чечни на его посту, ни ТАСС, ни другие государственные информагентства не сообщали.

Накануне встречи Кадыров заявил изданию «Чечня сегодня», что «сам просит», чтобы его освободили от должности. «У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил он.

Глава Чечни и ранее неоднократно заявлял о желании уйти в отставку. Еще в 2022 году он говорил, что «засиделся» на посту и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Однако в 2023 году он заявлял, что планирует пойти на новый срок: «На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать».