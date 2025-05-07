МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги Александра Габуева. РИА Новости сообщало, что против него возбуждено дело по двум статьям

МВД России объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева, сообщает «Медиазона».

Карточка есть в базе розыска МВД, убедилась «Медуза». Статья в ней не указана.

В мае 2023 года Минюст России объявил Габуева «иноагентом», а в июле 2024-го Генпрокуратура признала фонд Карнеги «нежелательной организацией».

В начале апреля 2025 года РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что против Габуева возбуждено уголовное дело по двум статьям — о деятельности «нежелательной организации» (статья 284.1 УК) и об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК).