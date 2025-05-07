Кардиналы в Ватикане не смогли с первой попытки выбрать нового папу римского

Кардиналы во время конклава в Ватикане не смогли выбрать нового папу римского в ходе первого раунда голосования 7 мая. Об этом свидетельствует черный дым, который идет из трубы, установленной на крыше Сикстинской капеллы. Трансляцию из Ватикана ведет Sky News.

Черный дым означает, что ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства кардиналов. Если бы кардиналы выбрали нового папу, из трубы бы пошел белый дым. Голосование продолжалось более трех часов.

В голосовании в Ватикане участвовали 133 кардинала. Чтобы выбрать нового папу, за одного кандидата должны проголосовать более двух третей участников, то есть не менее 89 человек.

Второй раунд голосования намечен на утро 8 мая, он начнется около 10:30 по местному времени (11:30 мск).

По данным Vatican News, на площади Святого Петра во время первого дня конклава собрались более 45 тысяч человек.

В первый день конклава проходит только один раунд голосования. Последующие раунды будут в другие дни. В течение первых четырех дней конклава может проводиться до четырех голосований в день. Всего процедура выбора нового папы предусматривает до 33 раундов голосования.

Если в течение 33 раундов никто из кандидатов не заручится поддержкой двух третей кардиналов, то будут выбраны два кандидата, которые лидировали в последнем туре голосования. В этом случае для победы потребуется простое большинство голосов.

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