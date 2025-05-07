Ильхам Алиев отказался ехать на парад 9 мая в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее он говорил, что на парад 9 мая в Москву Кремлем приглашены 29 лидеров иностранных государств, в том числе президент Азербайджана.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал Ушаков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Отношения России и Азербайджана охладели после того, как в декабре 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Причиной крушения самолета, по данным СМИ, стала российская система ПВО.

Пос­ледний раз Ильхам Алиев присутствовал на параде 9 мая в Москве в 2015 году, сообщала газета «Ведомости».