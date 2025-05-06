Войска РФ ударили ракетой по пригороду Сум. Погибли три человека

Обновление. В результате удара по пригороду Сум погибли три человека: два взрослых мирных жителя и ребенок, уточнил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. По данным ГСЧС, ранения получили 11 человек, среди них — пять детей.

Российские военные вечером 6 мая нанесли ракетный удар по пригороду Сум, сообщили военная администрация Сумской области и власти города.

По предварительным данным, военные РФ ударили по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.

В результате обстрела один ребенок погиб, еще шесть человек — одна взрослая мирная жительница и пятеро детей — ранены. Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.