Войска РФ нанесли удар по Украине дронами. Массированная атака на Харьков продолжалась два часа

Российские войска в ночь на 6 мая атаковали Украину беспилотниками. Удары, в числе прочего, были нанесены по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, атака продолжалась два часа, удары были нанесены по четырем районам Харькова — Шевченковскому, Киевскому, Холодногорскому и Индустриальному.

Повреждения получили частные дома, рынок и частное предприятие. Пострадали четыре человека, сообщил глава области Олег Синегубов.

Российские дроны также атаковали Одессу. Как сообщил глава военной областной администрации Олег Кипер, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

В одном из поврежденных домов найдено тело погибшего, написал Кипер в своем телеграм-канале, добавив, что данные о последствиях российской атаки уточняются.