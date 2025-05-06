В Беларуси возбудили уголовное дело против 78-летней Нины Багинской, ставшей одним из символов протеста в 2020 году

Против 78-летней белорусской активистки Нины Багинской возбудили уголовное дело за «неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Поводом для дела, как пишут правозащитники, стали прогулки Багинской с бело-красно-белым значком на одежде и «демонстрация национальной символики» на улицах Минска в 2024 году. Рассматриваться дело будет в Первомайском районном суде Минска.

В ходе расследования, как стало известно, Нину Багинскую несколько раз возили на психиатрическую экспертизу. Другие подробности не сообщаются.

В течение 2024 года, как пишет «Вясна», Багинскую трижды привлекали к административной ответственности по административной статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23) из-за бело-красно-белой символики. Общая сумма штрафов составила 7200 белорусских рублей.

«Вясна» отмечает, что дело Багинской стало седьмым дошедшим до суда по статье о неоднократном нарушении порядка организации массовых мероприятий (342-2 УК Беларуси) с момента ее введения в уголовный кодекс в 2021 году. Максимальное наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

Нина Багинская участвует в протестных акциях с 1988 года, а в 2020 году она стала одним из символов протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Она участвовала в уличных акциях и «женских маршах», выходила с бело-красно-белым флагом на улицы и неоднократно оказывалась задержанной.

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