Минобороны РФ объявило об обмене пленными с Украиной по формуле «205 на 205»

Россия и Украина провели обмен пленными. Каждая сторона передала по 205 человек, следует из заявления российского военного ведомства.

Обмен, сообщило Минобороны РФ, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена по схеме «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

Предыдущий обмен пленными РФ и Украина проводили 19 апреля. Тогда посредником также выступали ОАЭ.