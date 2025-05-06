Минобороны РФ объявило об обмене пленными с Украиной по формуле «205 на 205»
Источник: Минобороны РФ
Россия и Украина провели обмен пленными. Каждая сторона передала по 205 человек, следует из заявления российского военного ведомства.
Обмен, сообщило Минобороны РФ, проводился при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена по схеме «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.
Предыдущий обмен пленными РФ и Украина проводили 19 апреля. Тогда посредником также выступали ОАЭ.