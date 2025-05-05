В Москве арестован автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов

Мещанский районный суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток историка и автора телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова, сообщил журналист Олег Кашин. По его словам, Гнилорыбова поместили в спецприемник в Сахарово.

На сайте суда опубликована карточка дела в отношении Гнилорыбова, протокол на него составили по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП), пишут «Осторожно, новости».

ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, пишет, что Гнилорыбова задержали за неповиновение законному требованию полицейского, не приводя подробностей.

Что стало поводом для ареста, пока неизвестно. Искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что «дело не в несанкционированной экскурсии». По ее словам, у Гнилорыбова есть адвокат.

Обновление. Как сообщил политик Роман Юнеман, Павла Гнилорыбова задержали и арестовали из-за того, что он «прошел через кордоны полиции в центре Москвы в день репетиции парада — чтобы попасть в гостиницу „Националь“, где у него был забронирован номер».

Телеграм-канал «Архитектурные излишества» позиционирует себя как старейший канал об архитектуре России и мира. Канал начал работу в 2017 году. На него подписаны более 115 тысяч человек.