Трамп решил вновь открыть тюрьму на острове Алькатрас

Президент США Дональд Трамп заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников на острове Алькатрас вновь будет открыта.

«В прежние времена, когда мы были более серьезной нацией, мы без колебаний сажали самых опасных преступников за решетку и держали их подальше от тех, кому они могли бы причинить вред. Так и должно быть», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В соцсети президент США сообщил, что отдал Бюро тюрем распоряжение об открытии и реконструкции Алькатраса, чтобы «поместить туда самых безжалостных и жестоких преступников Америки». Однако после публикации поста Трамп заявил журналистам в Белом доме, что открытие Алькатраса — «лишь идея».

Депутат палаты представителей, бывший спикер Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, в округ которой входит Алькатрас, назвала предложение Трампа «несерьезным». Она, в частности, напомнила, что Алькатрас уже несколько десятков лет является популярной туристической достопримечательностью.

Тюрьма в форте Алькатрас, расположенном на острове недалеко от Сан-Франциско, штат Калифорния, была открыта в 1861 году. Сначала в ней содержались военнопленные, а затем военнослужащие, совершившие преступления. Гражданских начали отправлять в Алькатрас в середине 1930-х годов. Тюрьму, перешедшую от Минобороны к Минюсту США, модернизировали, сделав почти невозможным побег из нее.

Единственными заключенными, кто смог выбраться из этой тюрьмы и остаться на свободе, как считается, стали в 1962 году Фрэнк Моррис, Кларенс Энглин и Джон Энглин. Однако точных данных о том, что стало с ними после побега нет, по одной из версий, они все же могли погибнуть.

В 1963 году тюрьму на острове Алькатрас закрыли, Минюст объявил, что ее содержание обходится слишком дорого. Через 10 лет после этого на остров стали пускать туристов, и бывшая тюрьма стала популярной достопримечательностью. Алькатрас упоминается во многих книгах и фильмах.