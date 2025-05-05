США запустили программу «самодепортации». Нелегальным мигрантам, которые добровольно уедут из страны, заплатят тысячу долларов
Министерство внутренней безопасности (DHS) США объявило о запуске программы «самодепортации» для нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы покинуть страну.
«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть США, чтобы избежать ареста», — говорится в сообщении DHS.
Ведомство предлагает нелегальным мигрантам, которые самостоятельно покинут страну, воспользовавшись специальным приложением, стипендию в тысячу долларов. Участники программы смогут получить деньги только после возвращения на родину, а также потенциальный шанс вернуться в США в будущем.
По оценкам DHS, программа, даже с учетом выплаты стипендий, сократит расходы США на высылку нелегальных мигрантов на 70%. Сейчас задержание, содержание под стражей и выдворение одного нелегального мигранта обходится в среднем в 17 121 доллар.
Борьба с нелегальной миграцией — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, который в январе во второй раз занял пост президента США. Он анонсировал программу «самодепортации» в апреле, но не уточнял ее деталей.
По данным The Washington Post, администрация Трампа планирует до конца года депортировать из США миллион человек.