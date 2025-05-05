OpenAI отказалась от планов стать коммерческой компанией
Американская компания OpenAI сообщила 5 мая, что останется под управлением некоммерческой организации.
OpenAI будет преобразовано из некоммерческого общества с ограниченной ответственностью в корпорацию по обеспечению общественных интересов, сообщил глава компании Сэм Альтман в письме сотрудникам.
«Мы приняли решение о сохранении контроля за некоммерческой организацией после того, как услышали мнение гражданских лидеров и провели переговоры с офисами генеральных прокуроров Калифорнии и Делавэра. Мы с нетерпением ждем развития деталей этого плана в ходе дальнейших переговоров с ними, Microsoft и вновь назначенными членами комиссии по некоммерческим организациям», — говорится в письме Сэма Альтмана.
Ранее компания объявила, что планирует изменить свою структуру и перейти на коммерческую структуру управления, чтобы сохранить сотрудников и привлечь новых инвесторов.
OpenAI — один из мировых лидеров в области разработки технологий искусственного интеллекта. Главный инвестор и эксклюзивный партнер OpenAI — корпорация Microsoft.