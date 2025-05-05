На юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека, есть пострадавшие

В Москве на улице Генерала Тюленева (район Теплый Стан) вечером 4 мая произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. После взрыва начался пожар.

ТАСС сообщал, что эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже — она разрушена, как и часть кровли. Возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах, между ними обрушились перекрытия.

Взрыв на улице Генерала Тюленева в Москве. Есть погибшие Meduza

Часть жителей дома эвакуировали и отправили в развернутый неподалеку пункт временного размещения.

В результате взрыва и пожара погибли два человека. Их тела нашли на балконе девятого этажа, сообщили в МЧС. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Телеграм-каналы Mash и Baza пишут о трех погибших.

В районе 23:00 в МЧС отчитались, что пожар ликвидирован. Телеграм-канал Baza утром 5 мая сообщил, что в доме усилилось тление между плитами из-за ветра. Пожарные не могут приступить к тушению из-за угрозы обрушения этажа.

Причины взрыва в жилом доме власти не называли. Источник «Интерфакса» в экстренных службах предположил, что в доме мог взорваться газовый баллон.