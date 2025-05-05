Московский городской суд оставил в силе приговор педиатру Надежде Буяновой, которую в ноябре прошлого года приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по делу «фейках» про российскую армию. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда. Буянова участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО.

По просьбе прокурора апелляцию на приговор суд рассматривал в закрытом режиме «из-за угрозы безопасности участникам процесса». Сторона защиты выступала против такого решения, так как дело против Буяновой рассматривалось в открытом режиме, а его детали были публично оглашены.

Поддержать врача в суде пришли около 20 человек. После оглашения решения Буяновой сразу выключили звук, поэтому она не услышала слов группы поддержки о том, что по решению суда ее восстановили на работе.

Уголовное дело в отношении Надежды Буяновой, работавшей в одной из московских поликлиник, возбудили после жалобы посетительницы в феврале 2024 года. На педиатра, которой в тот момент было 68 лет, пожаловалась вдова участника российско-украинской войны Анастасия Акиньшина. Она утверждала, что во время приема рассказала врачу, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, заявила Акиньшина, Буянова назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова утверждала, что не говорила этого.

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