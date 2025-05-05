Business Insider: Google запустила новое подразделение по производству фильмов и телешоу

Компания Google запустила инициативу 100 Zeros по созданию фильмов и телешоу, сообщило издание Business Insider 5 мая.

Новое подразделение в сотрудничестве с продюсерской фирмой Range Media Partners собирается искать проекты, которые сможет профинансировать компания.

Google рассматривает проект как возможность привлечь внимание к своим новым технологическим продуктам и услугам, в том числе продуктам искусственного интеллекта.

Как отмечает Business Insider, в проектах, где Google участвует на ранних этапах, компания не возражает против того, чтобы герои использовали телефоны на базе Android вместо айфонов, но не хочет, чтобы интеграция выглядело навязанной.

Одним из первых проектов 100 Zeros стал фильм ужасов «Cuckoo» («Кукушка»), который вышел в 2024 году. Логотип 100 Zeros появился в начальных титрах.

Google не рассматривает YouTube в качестве дистрибьютора готовых фильмов и телешоу, отмечает издание.

Официально в компании не объявляли о запуске 100 Zeros. В Google не ответили на запрос журналистов.

Компания Apple ежегодно теряет более одного миллиарда долларов на своем стриминге Apple TV+, сообщило в марте издание Information, ссылаясь на источники.