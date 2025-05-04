Во Владивостоке прошел военный парад с участием школьников младших классов, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В «первом детском параде», по словам Кожемяко, участвовали более полутора тысяч учеников начальных школ Приморья, одетых в военную форму. Во главе детских колонн прошли участники войны с Украиной.

«Сегодня в парадных расчетах пройдут дети, чьи отцы сражаются на фронте. Мы по праву гордимся мужеством и отвагой наших бойцов и точно знаем, что, как и в далеком 1945 году, враг будет разбит, и победа будет за нами», — сказал Кожемяко на открытии парада.

На параде также присутствовали школьники из КНДР. Комментируя это, Кожемяко отметил, что северокорейские военные «принимали активное участие в разгроме украинских боевиков на курской земле».

В России после начала полномасштабного вторжения в Украину школьников, в том числе совсем маленьких, начали активно вовлекать в разного рода «патриотические» мероприятия. В их числе — марши в военной форме. Обычно, однако, они проводятся на уровне небольших городов или даже отдельных школ, а не на уровне целого региона.