Уоррен Баффетт покинет пост гендиректора Berkshire Hathaway после 60 лет руководства компанией
Инвестор Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора компании Berkshire Hathaway. Об этом он заявил на ежегодном собрании акционеров.
Новым гендиректором компании 94-летний Баффетт рекомендовал назначить своего заместителя Грега Абеля.
Баффетт заявил, что не планирует полностью уходить из Berkshire Hathaway и продавать ее акции.
Баффетт — один из богатейших людей мира, его состояние в последнем ежегодном рейтинге Forbes оценивалось в 159 миллиардов долларов. Практически все свои капиталы он заработал на удачных инвестициях.
Баффетт купил Berkshire Hathaway в 1965 году — тогда это была небольшая текстильная мануфактура из Небраски, родного штата инвестора. На ее основе Баффетт построил огромный конгломерат занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. Сейчас стоимость Berkshire Hathaway превышает триллион долларов.