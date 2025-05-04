Около полутора десятков иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетов в Израиль, после того как ракета, запущенная хуситами, упала вблизи аэропорта Тель-Авива, сообщает The Times of Israel.

Среди компаний, приостановивших полеты — Lufthansa, AirFrance, WizzAir, Delta, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air India. Большинство из них пока официально отменили только сегодняшние рейсы, однако некоторые сделали это сразу на несколько дней вперед.

При этом некоторые иностранные авиакомпании, в числе которых Ethiopian Airlines, flydubai, Aegean, продолжают выполнять рейсы по расписанию.

Российские авиакомпании, летающие в Тель-Авив, о приостановке полетов не сообщали.

Ракета, запущенная йеменскими хуситами, взорвалась в нескольких сотнях метров от аэропорта Бен-Гурион утром 4 мая. В результате пострадали три человека. Вылеты и посадки были полностью остановлены примерно на час.

В ЦАХАЛ заявили, что выясняют, почему ракета не была перехвачена. По данным источников израильских СМИ, это был первый случай с начала возобновления боевых действий в Газе, когда ракету не удалось перехватить.