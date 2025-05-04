Полиция потребовала от москвичей не запускать фейерверки в преддверии Дня Победы из-за «участившихся провокаций»

Полиция Москвы потребовала воздержаться от запуска пиротехники в преддверии 9 Мая из-за «участившихся случаев провокаций с ее использованием», передает ТАСС.

В ведомстве не уточнили, о каких именно «провокациях» идет речь, однако пригрозили нарушителям ответственностью по административной статье о нарушении требований пожарной безопасности. «В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами УК РФ», — предупредили в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД также напомнили, что в Москве действует полный запрет на запуск дронов и что сотрудники имеют право пресекать полеты беспилотников, в том числе, с помощью оружия.

В Москве 9 мая состоятся торжественные мероприятия по случаю 80-летия завершения Великой Отечественной войны. На них ожидается прибытие лидеров около двух десятков стран, в том числе, председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине объявить трехдневное перемирие с 8 по 10 мая включительно. Власти Украины в ответ предложили объявить перемирие, не дожидаясь этого момента, и на 30 дней, Россия это предложение не поддержала. В Киеве неоднократно намекали, что проведение парада Победы в Москве может быть «небезопасным».