Аэропорт Внуково в Москве на полтора часа приостановил работу

Московский аэропорт Внуково утром 4 мая приостановил работу, сообщает Росавиация.

С 9:06 аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Причины случившегося, а также время возобновления работы аэропорта в Росавиации не уточнили.

Обновлено. В 10:30 ограничения на полеты были сняты.

В городах центральной России в последние месяцы аэропорты регулярно приостанавливают работу. Чаще всего это происходит из-за угроз атак украинских беспилотников; официально власти причины обычно не называют.

9 мая в Москве пройдет парад Победы. В Киеве неоднократно намекали, что проведение мероприятия может быть «небезопасным».