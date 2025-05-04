Аэропорт Внуково в Москве на полтора часа приостановил работу
Источник: Росавиация
Московский аэропорт Внуково утром 4 мая приостановил работу, сообщает Росавиация.
С 9:06 аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.
Причины случившегося, а также время возобновления работы аэропорта в Росавиации не уточнили.
Обновлено. В 10:30 ограничения на полеты были сняты.
В городах центральной России в последние месяцы аэропорты регулярно приостанавливают работу. Чаще всего это происходит из-за угроз атак украинских беспилотников; официально власти причины обычно не называют.
9 мая в Москве пройдет парад Победы. В Киеве неоднократно намекали, что проведение мероприятия может быть «небезопасным».