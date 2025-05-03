Украинские беспилотники попали в жилые дома в Новороссийске

Три многоквартирных дома в Новороссийске получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 3 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, черноморское побережье Краснодарского края «подверглось массированной атаке киевского режима». По последним данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Российские телеграм-каналы опубликовали видео и фото из Новороссийска.

Внимание. На видео есть мат.

Как сообщил Вениамин Кондратьев, в Новороссийские обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, возник пожар, никто не пострадал.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки украинских дронов.

Кроме того, обломки беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждения получили частные дома, никто не пострадал.

В Ростовской области, как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в результате атаки беспилотников загорелись крыши двух домов в поселке Целина.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников, в том числе 96 над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью. Кроме того, над акваторией Черного моря сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД». В акватории уничтожили 14 безэкипажных катеров.