Российские дроны атаковали Харьков. Ранены 47 человек

По меньшей мере 47 человек получили ранения в результате атаки российских беспилотников на Харьков вечером 2 мая, сообщил «Суспiльне» глава полиции Харьковской области Петр Токарь. По его словам, госпитализированы 12 человек, в том числе ребенок.

Харьков атаковали 17 беспилотников типа «Шахед», больше всего пострадал Слободской район. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, детский сад, 15 автомобилей, рассказал Токарь.

Момент одного из ударов по жилому дому в Харькове попал на видео очевидца.

На видео есть мат.

По словам начальника полиции, во время ликвидации последствий спасатели, полицейские и сотрудники коммунальных служб приостанавливали работы и уходили в укрытия из-за угрозы новых ударов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии с последствиями атаки на Харьков.