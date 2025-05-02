В Ставропольском крае упали обломки беспилотников. В Украине заявили, что дроны атаковали воинскую часть космической разведки

В ночь на 2 мая Ставропольский край был атакован украинскими беспилотниками, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По словам Владимирова, фрагменты дронов упали в селе Московское Изобильненского округа. «Инфраструктура поселения не пострадала, все системы действуют в обычном режиме», — написал губернатор. Пострадавших в результате атаки нет, уточнил он.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что «неизвестные дроны удачно долетели до воинской части космической разведки России, известной как объект „Звезда“». По словам главы Центра Андрея Коваленко, эта часть представляет собой одну из основных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Система возникла еще в советское время и предназначалась в том числе для глобального перехвата сигналов со спутников. Это «фактически центр анализа космической информации, который принадлежит структуре главного разведывательного управления Генштаба ВС России», пишет Коваленко. Он утверждает, что эта система составляет часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для кибершпионажа.

В Минобороны России об атаке беспилотников на Ставропольский край не сообщали. Утром 2 мая ведомство отчиталось, что в течение ночи дежурными над регионами России был уничтожен 121 украинский беспилотник, но Ставрополье в числе этих регионов не упоминалось.