The Times: США начали делиться c Великобританией и странами Five Eyes данными своей разведки о космических программах Китая и России

США начали делиться секретными разведданными о китайских и российских космических операциях с Великобританией и другими странами разведывательного альянса , пишет The Times.

Разведкой орбитальных операций занимается американское подразделение космических сил Space Delta 9. Раньше его данные были доступны только сотрудникам в США. Однако в последние недели о программе американской разведки был проинформирован заместитель командующего объединенным авиационным командованием НАТО Джонни Стрингер.

Стрингеру показали тактические военные разведывательные операции США — в том числе то, как США с помощью камеры приближаются к российским и китайским спутникам. Камера делает снимки и оценивает, осуществляет ли спутник деятельность, которая должна вызывать беспокойство у США. Так, у Вашингтона есть опасения, что некоторые спутники имеют двойное назначение и используются военными под видом коммерческих.

В целом США опасаются, что Пекин и Москва быстро разрабатывают новые космические возможности, а Китай при этом вкладывает значительные средства в сбор разведывательных данных. Если США вступят в войну с Китаем, Пекин сможет использовать свои космические возможности для отслеживания перемещений американских войск.

По словам командующего Space Delta 9 полковника Рэмси Хорна, в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с Великобританией и другими партнерами Five Eyes, которым предоставят доступ к самым высоким уровням разведданных США. Связи с союзниками решили укрепить в надежде, что они помогут справиться с угрозами и уязвимостями. Представитель Space Delta 9 назвал этот шаг «знаменательным».