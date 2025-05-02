Reuters: бельгийский Euroclear передаст три миллиарда евро из российских средств западным инвесторам, столкнувшимся с конфискацией активов в России

Бельгийский депозитарий Euroclear планирует передать около трех миллиардов евро из замороженных российских средств западным инвесторам, столкнувшимся с конфискацией своих активов в России, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.

По словам собеседников Reuters, в марте Euroclear получил разрешение на выплаты от Бельгии и уведомил своих клиентов письмом от 1 апреля. Это решение станет ответом на действия правительства России, конфисковавшего три миллиарда евро, которые Euroclear держал в российском депозитарии.

Речь, как поясняют источники Reuters, идет не о замороженных средствах российского Центробанка, а о части в размере 10 миллиардов евро наличными, принадлежащей российским юридическим и физическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза после вторжения России в Украину в 2022 году.

В феврале 2022 года Запад заморозил активы российского Центробанка на сумму более 260 миллиардов евро. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear; еще часть суммы — в США. Западные страны неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине прибыль от этих замороженных активов. Позже в ЕС постановили, что эти средства должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб.

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