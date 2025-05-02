ФСБ отчиталась о задержании жительницы Дагестана, обвиняемой в подготовке теракта в Хасавюрте на 9 мая

В Дагестане задержана местная жительница, которую обвиняют в подготовке взрыва у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрт на 9 мая, заявили в ФСБ.

В спецслужбе задержанную 1996 года рождения называют «сторонницей международной террористической организации». При задержании у нее изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, говорится в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ.

На видео, опубликованном спецслужбой, задержанная (ее лицо скрыто) говорит, что познакомилась в «исламской группе» в телеграме с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать разные организации в Хасавюрте и давал задания купить компоненты взрывчатки, чтобы она совершила теракт 9 мая — «либо подложила, либо сама подорвалась».

В ФСБ утверждают, что задержанная планировала совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. По информации спецслужбы, ее переписка с собеседником в телеграме содержала «обсуждение планируемого подрыва и присягу террористической группировке».