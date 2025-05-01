Войска РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В Одессе два человека погибли, еще 15 пострадали

Российские военные в ночь на 1 мая атаковали территории Украины пятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 170-ю беспилотниками различных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

К утру украинские военные сбили 74 ударных беспилотника типа «Шахед», еще 68 дронов-имитаторов были «локационно потеряны», заявили в ВСУ. В результате атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области Украины.

В Одессе повреждены жилые многоэтажные и частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили, рассказал глава Одесской области Олег Кипер. В городе произошло несколько пожаров. Два человека погибли, еще 15 пострадали, сообщили в ГСЧС Украины.

В Киевской области, по данным ведомства, в результате падения обломков беспилотника произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Люди не пострадали.

В Харькове беспилотник попал по автозаправочной станции в Киевском районе города, рассказали в прокуратуре Харьковской области. Там начался пожар. Пострадавших нет.

В Сумской области повреждены нежилые здания, возник пожар, рассказали в ГСЧС Украины. Исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь уточнил, что удар пришелся промышленным предприятиям. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что российские ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — по два в Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях.